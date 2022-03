Mirandola, resta ferito cadendo dal trattore

MIRANDOLA – Resta ferito cadendo dal trattore, grave anziano a Mirandola. L’uomo era al lavoro in campagna l’altro giorno e stava guidando il trattore per arare quando a causa forse di un sobbalzo del mezzo o per un malore è caduto dal mezzo agricolo rovinando sul terreno. Il trattore però, non essendosi fermato, lo ha travolto ferendolo. MIRANDOLA – Resta ferito cadendo dal trattore, grave anziano a Mirandola. L’uomo era al lavoro in campagna l’altro giorno e stava guidando il trattore per arare quando a causa forse di un sobbalzo del mezzo o per un malore è caduto dal mezzo agricolo rovinando sul terreno. Il trattore però, non essendosi fermato, lo ha travolto ferendolo.

Al Pronto soccorso di Mirandola gli sono state diagnosticate diverse fratture e per un sospetto trauma cranico è stato trasportato a Baggiovara, l’ospedale di Modena. Qui resta ricoverato, non è in pericolo di vita. Fortunatamente le ferite provocate dal trattore non sono state letali.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017