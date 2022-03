Nascondeva hashish nella cappa della cucina, arrestato 39enne

CASTELFRANCO EMILIA – Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 marzo, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 39enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’uomo è stato notato dai militari della pattuglia in servizio di controllo nelle piazze e nei luoghi più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Perquisizione e ritrovamento dell’hashish

Il controllo della persona ha permesso di rinvenire qualche frammento di hashish e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare e sequestrare un panetto della sostanza stupefacente, del peso di 100 grammi, nascosto all’interno della cappa della cucina. L’uomo è stato arrestato e condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo dove è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare notturna e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

