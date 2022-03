Rissa in strada con mazza e tirapugni, tre persone arrestate dai Carabinieri

Nella serata di ieri, giovedì 3 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Modena e della Stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto tre persone, indagate per il reato di rissa aggravata. I fatti sono avvenuti dopo le ore 22.00 sotto l’abitazione di un 35enne, dove l’uomo, con altre due persone, un 59enne e suo figlio 33enne, hanno iniziato a litigare e a malmenarsi anche utilizzando mazze e tirapugni. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, interrompendo la rissa ancora in atto e facendo convergere personale del 118 per soccorrere i feriti. I militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e i motivi della colluttazione, traendo successivamente in arresto le tre persone per il reato di rissa aggravata, oltre a recuperare e sequestrare gli oggetti atti ad offendere da loro utilizzati. Uno dei tre arrestati, risultato fuori dall’abitazione in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto, dovrà rispondere anche del reato di evasione.

