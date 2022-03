Nuova illuminazione pubblica a Novi e Rovereto: ecco le vie interessate

NOVI- Proseguono, da via Gramsci, le attività programmate di estensione degli impianti di illuminazione pubblica a Novi. Interventi che prevedono l’installazione di nuovi corpi illuminanti nel tratto compreso tra via Buonarroti a via Tiepolo.

Un programma di estensione che coinvolge diverse aree e interesserà man mano tutto il territorio comunale, in particolare:

– a Rovereto via Ivo Morselli

– sempre a Rovereto via Euro Lugli: dove l’illuminazione esistente sarà estesa da via Morselli al termine del centro abitato

– sulla Strada provinciale per Modena, a Novi, è stato installato un nuovo punto luce: in corrispondenza del passaggio pedonale in prossimità dell’incrocio con Via Michelangelo Buonarroti

– via Gazzoli, a Novi, l’ampliamento partirà dall’intersezione con via del Gesù per arrivare fino alla fine del centro abitato.