Rincaro carburante, compagnie riducono i prezzi raccomandati. Procura di Roma apre un’inchiesta

Il prezzo di tutti i tipi di carburante, dal gasolio alla benzina, dal gpl al metano, sta salendo notevolmente nelle ultime settimane, così come quello dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime, mettendo in difficoltà le famiglie, le imprese e le attività italiane (tra queste anche quelle modenesi, come ha ricordato Confesercenti Modena). Se, da un lato, il rincaro del carburante è giustificato dall’aumento del costo delle materie prime (la guerra in corso in Ucraina non semplifica le cose), dall’altro il sospetto, alimentato anche dalle parole del ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, che ha definito l’aumento di 50 centesimi al litro del prezzo del carburante registrato nelle ultime settimane “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”, è che compagnie e rivenditori stiano approfittando della situazione.

Per questo, la procura di Roma ha aperto un’inchiesta finalizzata a “verificare le ragioni di tale aumento e individuare eventuali responsabili”, e nei giorni scorsi il Codacons ha presentato degli esposti ai tribunali di Venezia, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno, oltre che all’Antitrust. Anche la Guardia di finanza si è già attivata in merito da qualche giorno, incrementando le verifiche sui prezzi del carburante.

Intanto, con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri di nuovo in forte discesa – scrive l’Ansa – le compagnie hanno effettuato un ribasso sui prezzi raccomandati dei carburanti: secondo intervento di seguito per Eni che taglia di 5 centesimi la benzina e di 7 centesimi il diesel, stesso movimento anche per Tamoil. Ip scende di 7 cent su entrambi i carburanti, mentre Q8 li riduce di 8 centesimi.

