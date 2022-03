Treni, un sondaggio dei GD dà voce ai pendolari

CARPI- Qualche settimana fa i Giovani democratici di Carpi avevano lanciato il sondaggio “Non perdiamo questo treno!” con l’obiettivo di conoscere lo stato della linea Carpi-Modena e Carpi-Mantova chiedendo direttamente a chi quella linea la prende ogni giorno: i pendolari.

Il sondaggio prevedeva quesiti sui ritardi, le cancellazioni e i vari disagi riscontrabili durante i viaggi e le attese. Ma anche sulle condizioni della stazione e la sua raggiungibilità.

“Ci hanno risposto in più di 300 da Carpi e dintorni: sintomo di quanto la cittadinanza senta profondamente questo tema- scrivono i Giovani democratici- È arrivata quindi l’ora di leggere e analizzare insieme i risultati per poter pensare e proporre soluzioni e idee per le linee Carpi-Modena e Carpi-Mantova del futuro!”

“Lo faremo lunedì 4 aprile, alle ore 21, da “Nonno Pep Beer and Food” insieme all’assessore alla mobilità del comune di Carpi: l’ingegnere Marco Truzzi.

Intratterremo con lui una “chiacchierata” sul tema, mostrando appunto i dati raccolti e provando a capire cosa può fare l’Amministrazione comunale per rendere il trasporto su ferro sempre più efficiente, valido e preferibile ad altre soluzioni. Crediamo infatti che il treno sia l’unica vera alternativa ecologica al trasporto autonomo su gomma, che risulta sempre più caro per le nostre tasche e dannoso per l’ambiente. Ma per farlo è necessario poter contare su un servizio affidabile, accessibile e alla portata di tutt*”.

Sarà possibile partecipare anche seguendo la diretta Facebook.

