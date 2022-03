In piazza contro la guerra in Ucraina: a Mirandola grande partecipazione alla fiaccolata per la pace

MIRANDOLA – Grande partecipazione nella serata di ieri, giovedì 3 marzo, alla fiaccolata organizzata dal Comitato per la Pace di Mirandola. Si è trattato di un momento molto sentito da parte dei cittadini di tutta la Bassa Modenese, per chiedere la pace in Ucraina. A partire dalle ore 19, piazza Duomo, a Mirandola, è stata riempita da centinaia di persone di ogni provenienza, fede religiosa e ispirazione politica sotto la bandiera della pace: famiglie con bambini, amministratori di tutta la bassa modenese, volontari uniti con l’unico intento di chiedere il cessate il fuoco nei territori martoriati dalla guerra. Di seguito, un video e alcune immagini relativi alla fiaccolata per la pace svoltasi a Mirandola ieri sera:

