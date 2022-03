Medolla, il canto alla pace contro la guerra in Ucraina dei bambini della scuola primaria

MEDOLLA – Nella mattinata di ieri, venerdì 4 marzo, la scuola primaria di Medolla ha portato alla comunità il suo canto alla pace, con una iniziativa coordinata con le maestre e gli educatori. Presente la vicesindaca e assessora alle Politiche socio-educative del Comune di Medolla, Graziella Zacchini, che ha assistito alla consegna dalla colomba della pace portata dai bambini della Rock No War agli amici della primaria, che, come ringraziamento, hanno intonato il bis del canto della pace.

“Rispondendo alla domanda di un bambino su cosa possiamo fare per la pace – commenta la vicesindaca Zacchini – ho risposto che la pace sia prima di tutto nelle nostre vite e nei nostri cuori, solo così sarà nella nostra comunità, nel nostro Paese e nel mondo. Auguro che questa testimonianza, a seguito di una elaborazione in classe delle ansie che i bambini stanno manifestando, sia un messaggio per il mondo degli adulti forte e deciso, ma soprattutto che l’educazione alla pace sia obiettivo di giornate programmate con la scuola, perché questi bambini, il nostro futuro, siano tutti operatori di pace”.