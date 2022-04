35enne morta per il “ritoccco” al seno. Parla il marito: “Aveva speso 1.200 euro per quel trattamento”

MARANELLO- E’ svanita nel nulla lasciando Samantha Migliore tra le braccia del marito e portando via in un lampo siringhe con il silicone e vaschette in alluminio: ha raccontato così Antonio Bevilacqua, il marito di Samatha- la 35enne di Maranello deceduta a seguito di un’iniezione di “ritocco” al seno- gli ultimi momenti di vita della moglie e la fuga della sedicente estetista che poi si è costituita ai carabinieri di Cento. Si tratterebbe di una transessuale sudamericana, conosciuta con il nome di Pamela.

“Aveva speso 1.200 euro per quel trattamento, ma non sapevo molto altro. Ho visto solo che la presunta estetista è arrivata a casa con una tanica trasparente ricoperta dal cellophane e da lì riempiva delle siringhe grossissime piene di silicone- ha raccontato Antonio ai cronisti- Quando lei si è sentita male mi ha chiamato in camera dicendo che doveva fare una telefonata e poi è scappata”.

La nuova vita insieme della coppia: si erano sposati il 12 marzo

Antonio Bevilacqua e Samantha Migliore si erano conosciuti sui social sette mesi fa e, il 12 marzo scorso, avevano deciso di sposarsi.Il progetto di una vita insieme e l’imminente trasloco in un nuovo appartamento (previsto proprio in questi giorni): è tutto svanito nel nulla, in un attimo. E Antonio non riesce a darsi pace. Ma l’uomo fa sapere che sarà lui a occuparsi dei cinque bambini: “Voglio vivere per loro”- ha detto.