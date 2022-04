Mamma 35enne muore dopo “ritocco” al seno fatto in casa

MODENA- Tragedia nel modenese: una giovane mamma, Samantha Migliore di 35 anni, è morta dopo un trattamento estetico eseguito da una sedicente professionista ricevuta in casa- a Maranello- che, ai primi malori della giovane, si è data alla fuga. Una “banale” puntura per tirare su il seno, una sorta di infiltrazione, si è rivelata purtroppo fatale per la 35enne.

I sanitari del 118 intervenuti hanno tentato di rianimarla per circa un’ora, ma la donna è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara.

Al momento non è ancora chiaro che tipo di sostanza sia stata iniettata alla donna. Tra le prime ipotesi del decesso un arresto cardiocircolatorio o uno shock anafilattico: ma sarà l’autopsia predisposta dalla Procura a chiarire le cause della morte

Due anni fa l’ex tentò di ucciderla, si era appena risposata

Un destino crudele quello di Samantha Migliore: due anni il suo ex le sparò alla testa e si recò poi dai carabinieri dichiarando di averla uccisa. La giovane però era sopravvissuta e aveva cominciato una nuova vita. Lunedì 18 aprile era arrivata la conferma della condanna per tentato omicidio, in Appello, per l’ex compagno.

