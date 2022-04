Alberi e rami abbattuti dal forte vento, oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel modenese

Sono state tutte evase, informano i Vigili del Fuoco, le numerose richieste di assistenza pervenute a partire dal pomeriggio di ieri, venerdì 8 aprile, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, a causa del forte vento che si è registrato nella pianura padana e, in particolare, nella provincia di Modena, colpita dall’Appennino alla Bassa. Oltre 70 gli interventi effettuati dai pompieri, prevalentemente riguardanti alberi abbattuti o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento, per le quali è stata diramata l’allerta arancione per la giornata di ieri e l’allerta gialla per la giornata odierna. Negli interventi, rendono noto i Vigili del Fuoco, sono state impegnate le squadre permanenti e volontarie di tutta la provincia di Modena.

