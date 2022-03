Cade nella propria abitazione a Finale Emilia, intervengono i Vigili del Fuoco

FINALE EMILIA – I Vigili del Fuoco del comando di San Felice sono intervenuti questa mattina presso un’abitazione di Finale Emilia: nelle prime ore della giornata di oggi, un uomo è, infatti scivolato all’interno del proprio appartamento e faticava a rialzarsi. In un primo momento, l’intervento dei Vigili del Fuoco sembrava necessario per l’apertura della porta dell’abitazione, ma poi i soccorsi sono riusciti ad entrare da una porta sul retro, che era aperta. L’uomo, fortunatamente, era cosciente e stava bene, ma non riusciva a rialzarsi dopo la caduta.

