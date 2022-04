Bilancio San Felice, Balboni e Guicciardi (Pd): “Aumento tasse. Stangata pesantissima per lavoratori”

SAN FELICE- Andrea Balboni- capogruppo della Lista civica Insieme per San Felice– e Nicolò Guicciardi, segretario Pd di San Felice sul Panaro, esprimono preoccupazione riguardo il bilancio di previsione: “Ci troviamo di fronte a un aumento indiscriminato e generalizzato delle tasse. Chiediamo quale sia la posizione in merito soprattutto della Lega, che assieme al centrodestra ha sempre fatto le barricate per non aumentarle”.

Questa la nota:

“Le prime informazioni che ci giungono dal bilancio di previsione non vanno purtroppo nella direzione da noi pubblicamente auspicata qualche giorno fa. Al contrario, anzi, ci troviamo di fronte a un aumento delle tasse a San Felice: indiscriminato e generalizzato. Nello specifico circa 530mila euro di maggiori entrate – ha detto il capogruppo della Lista Civica Insieme per San Felice Andrea Balboni, che ha proseguito considerando la politica dell’Amministrazione – una scelta totalmente ingiustificabile in un periodo di aumento del costo della vita come questo. In particolare, l’aumento dell’addizionale Irpef (+43% pari a 380mila euro di maggiori entrate) con aliquota massima per tutti graverà in modo particolare sui redditi medio-bassi e sui lavoratori i quali, più di tutti, hanno subito i contraccolpi di questa crisi”.

“Come Partito democratico di San Felice chiediamo quindi quale sia la posizione delle forze politiche a sostegno dell’Amministrazione Goldoni: dal Movimento 5 stelle alla Lega – ha dichiarato il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi – in particolare da quest’ultima, che insieme al centrodestra, ha sempre fatto le barricate per non aumentare le tasse, gradiremmo una presa di posizione seria in merito”.