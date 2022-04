Bomporto, torna la rassegna “Teatro: territorio”

BOMPORTO – Cinque spettacoli per ritrovare il piacere di vivere il teatro. A Bomporto torna “Teatro: territorio”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione teatrale Piccole Luci, l’Associazione Compagnia delle Mo.Re. e l’Associazione Agatàrt. Ideata nel 2018, la rassegna propone anche quest’anno un’ampia scelta di titoli, dai classici a testi originali, messi in scena sul palco del Cinema Teatro comunale di via Verdi da compagnie teatrali locali.

La prima data in cartellone è sabato 30 aprile alle 21 con “Wiligelmo, l’Angelo e il Drago – Narrazione tra storia e leggenda”, spettacolo di narrazione diretto e interpretato da Lorenzo Sentimenti con musica dal vivo di Elisa Berselli, presentato dall’Associazione teatrale Piccole Luci (ingresso gratuito).

Sabato 7 maggio alle 21 va in scena “Rinoceronti”, spettacolo conclusivo del laboratorio “Cantiere Teatro”, con la conduzione e la regia di Lorenzo Sentimenti, presentato da attori che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e ispirato al testo di Eugene Ionesco (ingresso gratuito).

Il terzo spettacolo in cartellone è presentato dall’Associazione Compagnia delle Mo.Re., che sabato 14 maggio alle 21 porterà sul palco il capolavoro di Samuel Beckett “Godot”, con regia di Maicol Piccinini (ingresso unico a 15 euro).

Sabato 21 maggio alle 21 sarà l’Associazione Agatàrt a prendersi la scena con “Così è (se vi pare)”, una della più celebri commedie di Luigi Pirandello. L’ingresso allo spettacolo, diretto da Angelo Argentina, costerà 10 euro (ridotto a 5 euro).

L’ultima data in programma è venerdì 27 maggio, quando alle 21 l’Associazione teatrale Piccole Luci presenterà “Viavai – Una storia di luoghi comuni e incontri”, spettacolo conclusivo del percorso di laboratorio “Il Teatro dei Grandi” condotto da Lorenzo Sentimenti (ingresso gratuito).

Per maggiori informazioni o per prenotazioni è necessario rivolgersi direttamente alle Compagnie, nel dettaglio l’Associazione “Piccole Luci” risponde al 331-5532988 e alla mail teatro@piccoleluci.net, l’Associazione Compagnia delle Mo.Re. al 370-3627232 e alla mail compagniadellemore@gmail.com (prenotazioni su liveticket.it/compagniadellemore) e l’Associazione Agatàrt al 338-8448299.

