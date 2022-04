C’è anche una modenese nel team creativo del noto designer Andrea Castrignano, è Beatrice Reggianini

Beatrice è una giovane progettista nata e cresciuta a Modena. La passione per l’arte l’ha sempre respirata grazie ai tanti libri a tema disponibili a casa, testi e immagini che le hanno stimolato la creatività sin da piccola.

Ha studiato Architettura al Politecnico di Milano e frequentato un master itinerante presso l’Accademia Adrianea; un’esperienza originale dal respiro internazionale. Reggianini è nel team di Andrea Castrignano, che ha portato lei e il design in Tv! Castrignano, collabora con note riviste ed ha all’attivo la conduzione di due programmi.

Un designer con la missione della casa e dei progetti sostenibili. L’arrivo della pandemia e lo stop forzato di ogni genere di evento le hanno permesso di tornare a dedicarsi agli studi per conseguire l’abilitazione presso l’Ordine degli Architetti.

Subito dopo l’abilitazione, Reggianini si dedica ad un’attenta e mirata selezione degli studi milanesi che più la rappresentano. Uno dei primi della lista era appunto lo Studio Castrignano. Quando viene contattata per un colloquio, capisce che quella per lei è un’opportunità da non perdere.

Con Andrea e i suoi collaboratori è stato un “incontro creativo a prima vista!” – scherza Reggianini.

Cosa è stato maggiormente apprezzato di te?

“L’essermi messa in gioco in qualsiasi progetto creativo mi si fosse presentato. Persino quello di stravolgere un intero appartamento in diretta tv, in una puntata del programma che negli ultimi anni ha arredato e ristrutturato le case di centinaia di italiani; Cambio casa, cambio vita! Web”

Dopo il lockdown le esigenze di chi chiede di ristrutturare casa sono cambiate – “E’ sempre più forte l’esigenza di vivere in una casa confortevole, personale e soprattutto durevole nel tempo. Molti i clienti che hanno investito sulle proprie abitazioni per trasformare gli spazi con il design e soprattutto che hanno chiesto di creare zone per lavorare comodamente da casa”

L’ispirazione per un progetto da dove nasce?

“Capita, come in tutte le professioni creative, che l’idea vincente non arrivi subito. L’ispirazione può arrivare dalla lettura di una rivista o di un libro, dalla visione di un film stimolante o dalla visita ad una mostra. Credo sia davvero importante coltivare queste passioni per dare alla mente la possibilità di arricchirsi”

Consiglieresti a chi deve intraprendere un percorso di studi, il tuo?

“Sono entusiasta della scelta che ho fatto, essere architetto è un’opportunità unica per poter vedere nascere uno spazio, un arredo o un’abitazione che prima era solo nella tua mente. Tanti gli sforzi che vengono richiesti da questo percorso, la creatività non ha orari, i laboratori all’università sono molto impegnativi e le materie scientifiche da studiare complesse. A volte ho pensato di cambiare facoltà perché mi sentivo schiacciata dalla quantità di lavoro da fare, ma ho sempre resistito e ho colto le occasioni più belle che questo percorso potesse offrirmi: partecipare ad Erasmus, specializzarmi in museografia e viaggiare molto. Inoltre, anche la mia famiglia mi ha sempre supportato ​psicologicamente e concretamente.

Concludo dicendo a tutti quelli che sono realmente convinti di voler intraprendere questa avventura di impegnarsi tanto e di godersi con gioia le opportunità che offre”

L’architettura è probabilmente una delle professioni più antiche.

Le donne ci sono e sono forti, consapevoli e innovative e Beatrice ne è un esempio.

