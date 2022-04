Concordia, grande partecipazione alla raccolta rifiuti nella Giornata Nazionale Plastic Free

CONCORDIA – Domenica 10 aprile, Giornata Nazionale Plastic Free, un corposo gruppo di volontari si è riunito a Concordia sulla Secchia per raccogliere plastica e rifiuti abbandonati per le vie del paese. L’evento è stato organizzato da Euro Barelli, referente Plastic Free, in collaborazione con AVIS e CPL Concordia, col patrocinio del Comune di Concordia sulla Secchia.

PLASTICFREE ODV ONLUS è un’associazione di volontariato con l’obiettivo di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano mari, fiumi, ecosistemi e salute di tutti. Fondamentale è anche l’opera di sensibilizzazione ad un uso consapevole, riciclo e riduzione della plastica, grazie all’abbandono di pratiche usa e getta.

Numerosi i concordiesi, molti giovanissimi, che hanno accolto la sfida ed hanno dedicato il pomeriggio ad una passeggiata ecologica lungo la ciclabile, in alcuni parchi pubblici e nella zona industriale. Sorprendente e sconcertate la quantità di rifiuti raccolti in poche ore, di seguito presi in carico da AIMAG: circa 200 chili, dei quasi 300.000 raccolti in una sola giornata a livello nazionale. Avis Concordia è fiera di aver partecipato all’iniziativa e ringrazia i cittadini virtuosi per aver donato il proprio tempo per l’ambiente ed il bene comune.

