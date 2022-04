Eccellenza: a San Felice arriva il Castelvetro

di Simone Guandalini – Eccezionalmente in campo di sabato pomeriggio in occasione del weekend pasquale, per il San Felice è in programma un derby modenese nella 25esima giornata del Girone B di Eccellenza. La squadra di mister Rossi, ormai certa di disputare i playout a due giornate dal termine del campionato, ospiterà allo stadio “Bergamini” il Castelvetro, già salvo e senza più ambizioni di classifica. I giallorossi, dopo i tre ko consecutivi contro Argentana, Castenaso e Vignolese, proveranno a ritrovare la via del successo, che manca ormai da nove gare (l’ultima vittoria è arrivata il 19 dicembre contro la Copparese): tra le altre formazioni in lotta per la salvezza, è in programma lo scontro diretto tra Vadese Sole Luna e Anzolavino, mentre la Copparese farà visita al Granamica.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 25 (sabato 16 aprile, ore 15.30):

Corticella – Virtus Castelfranco

Granamica – Copparese

Masi Torello Voghiera – Vignolese 1907

Medicina Fossatone – Argentana

S. Agostino – Castenaso Calcio

San Felice – Castelvetro Calcio

Vadese Sole Luna – Anzolavino Calcio

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 53

Castenaso Calcio 51

Granamica 48

Medicina Fossatone 45

Masi Torello Voghiera 42

Virtus Castelfranco 41

Vignolese 1907 36

Sant’Agostino 35

Castelvetro Calcio 33

Vadese Sole Luna 20

San Felice 20

Anzolavino Calcio 18

Copparese 16

Argentana 9

