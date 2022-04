Eccellenza: Modenese, si conclude a reti inviolate il match contro l’Agazzanese

La Modenese, decimata dalle assenze a cui si è aggiunta quella di Falanelli (infortunato nel pre-gara), pareggia contro l’Agazzanese in una partita con poche emozioni, valida per la 26esima giornata del Girone A di Eccellenza. I padroni di casa gestiscono il match, mentre gli ospiti aspettano dietro la linea della palla per poi ripartire. La prima occasione da segnalare è nel finale di primo tempo, precisamente al 41’, quando Barani serve Alicchi che davanti al portiere avversario non riesce a segnare, ma l’azione viene comunque fermata per fuorigioco. Ad inizio ripresa, si fa vedere l’Agazzanese con un tiro di Bolzoni sul quale Iattoni compie una buona parata. Al 58’ tentativo di Tardini che termina alto sopra la traversa. Dieci minuti dopo, Capasso ha la chance per portare in vantaggio la Modenese ma il suo tiro, da dentro l’area di rigore, è troppo debole e Borges para facilmente. Non ci sono altre emozioni, la gara si chiude sullo 0-0.

Il tabellino:



MODENESE-AGAZZANESE 0-0



Modenese: Iattoni, Caracci, Costa, Notari, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Pilia, Tardini, Capasso, Alicchi, Barani (60’ Andolina). A disposizione: Aimi, Annovi, Riva, Andolina, Depietri, Malverti, Falanelli. All. Fontana.

Agazzanese: Borges, Vago, Traore, Mastrototaro, Reggiani, Mauri, Rantier, Bragalini, Forbitti, Pastorelli, Coulibali (46’ Bolzoni). A disposizione: Di Maio, Bocchi, Messeri, Bolzoni, Casali, Moltini, Manna. All. Piccinini.

Ammoniti: Capasso, Reggiani

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017