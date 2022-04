La Pasqua è al mare, hotel pieni a Rimini

Pur con meno hotel aperti rispetto a un tempo, Rimini è vicina al tutto esaurito per il weekend pasquale.

Se a inizio settimana i circa 500 alberghi aperti dei mille presenti in città avevano un tasso di riempimento del 60%, nell’ultimo paio di giorni si è arrivati al 90%.

Lo dice all’ANSA la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis: “Un exploit di questi ultimi due, tre giorni. Alcuni sono completi, altri hanno solo 4-5 camere libere”. Il buon andamento delle prenotazioni, complice soprattutto il bel tempo, è stato da sprone per alcuni albergatori della costa che hanno deciso di attivarsi e non perdere l’occasione.

“Molti anche all’ultimo momento hanno deciso di aprire. Quindi c’è molto entusiasmo. Sembra ci sia una nuova ripartenza”, afferma la presidente. In città ci sono anche stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci, “chiaramente non tantissimi”, precisa l’albergatrice. Per il movimento internazionale si assiste “a una richiesta e a delle conferme quasi come nel 2019”, ovvero nell’epoca pre-Covid.

