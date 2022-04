Marcello Vandelli. Grande successo a Roma per il doppio evento dell’artista di San Felice

SAN FELICE- Importante affluenza di pubblico per i due appuntamenti dedicati all’artista sanfeliciano Marcello Vandelli che si sono tenuti a Roma, nel mese di marzo.

Da una parte, l’inaugurazione dell’opera inedita “Via Crucis – Semantica oltre il tempo” il 12 marzo nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del Popolo. E poi l’apertura, presso la Galleria dei Miracoli, della mostra personale di Vandelli intitolata “Impotenza creatrice”: che è rimasta aperta al pubblico fino al 22 marzo e ha radunato molti visitatori.

L’opera “Via Crucis” è stata inaugurata dal critico d’arte Daniele Radini Tedeschi ed è stata donata a padre Ercole Ceriani, rettore del Santuario di Santa Maria dei Miracoli. I pannelli sono stati installati sulla sommità delle colonne interne della chiesa. L’idea dell’installazione è nata mesi fa dall’incontro tra Vandelli e padre Ceriani, in collaborazione con Raoul Bendinelli.

“Quest’opera racconta in chiave moderna l’ascesa di Cristo al Golgota – spiega Marcello Vandelli – É composta da pannelli di legno raffiguranti le 14 stazioni percorse da Gesù. Ho voluto rappresentare questi momenti con uno sguardo puro, senza preconcetti, come quello di un bambino. Ho inserito nelle immagini persone che riprendono la scena con cellulari e telecamere per riflettere sul senso di distacco che oggi vedo quotidianamente, in tutte le persone, rispetto a moltissimi temi: inclusa la religione”.

