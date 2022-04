Medolla: il Circolo Arcobaleno in trasferta “culinaria” a Spotorno

MEDOLLA- Domenica 3 aprile il Comune di Medolla è stato impegnato in una trasferta culinaria a Spotorno, con cui nel 2019 è stato suggellato un Patto d’amicizia.

Grazie agli importanti scambi, sempre in tema di iniziative solidali tra il 2012 e il 2019, il Comune ligure ha invitato Medolla a presentare uno dei propri prodotti d’eccellenza, lo gnocco fritto, durante una rassegna enogastronomica tradizionale: che ha visto coinvolto anche un altro Comune amico di Spotorno, Forlimpopoli- in provincia di Forlì-Cesena- e i cuochi dell’Associazione regionale locale.

Il Comune di Medolla ha aderito alla trasferta culinaria grazie alla pronta e generosa disponibilità del Circolo Arcobaleno e dei suoi volontari che, in riva al mare ligure, hanno fritto gnocco e affettato salumi.

Un grande successo per la giornata di scambio culinario: inaugurata dal sindaco di Spotorno Mattia Fiorini in una bellissima e coloratissima piazza dedicata a un famoso cuoco della Riviera ligure, Ferrer Manuelli, soprannominato “Oste di Prua”, di origini forlimpopolesi.

Il Comune di Forlimpopoli ha poi invitato Medolla alla Festa Artusiana, dedicata a Pellegrino Artusi: padre della cucina italiana moderna.

La delegazione del Comune ha visto anche la presenza dell’assessora Patrizia Sgarbi: “Ho potuto vivere una giornata con gli amici del circolo Arcobaleno e constatare l’energia che scaturisce da questa associazione di volontariato. Instancabili lavoratori e intrattenitori, miniera di buon umore, buone maniere e buoni ideali, come sono le tante associazioni di volontariato e i volontari del nostro Comune. Tra i colori della nuova piazza, oltre al rosso, l’azzurro e il giallo che ci ricordano la bandiera ucraina. Questo per dire che anche nei momenti di festa, il pensiero per chi sta soffrendo non ci abbandona”.