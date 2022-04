Mirandola, modifiche alla viabilità per la veglia pasquale in piazza Conciliazione

MIRANDOLA – Nella serata di oggi, sabato 16 aprile, a Mirandola, in piazza Conciliazione, dalle ore 20 alle ore 24, si terrà il rito della solenne veglia Pasquale. La Polizia Locale di Mirandola informa, tramite la propria pagina Facebook, che sarà previsto il divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza e che il traffico verrà deviato in via Cavour, eccetto i residenti.

