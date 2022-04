Nella lotta alla zanzara tigre arrivano i maschi sterilizzati

CARPI- Sterilizzare maschi di zanzara tigre e liberarli nell’ambiente per ridurre il proliferare della specie, quindi ridurre il rischio delle gravi malattie trasmissibili con la puntura delle femmine (dengue, chikungunya e zika): è il metodo che il Comune di Carpi applicherà in via sperimentale a Gargallo, in aggiunta ai tradizionali sistemi adottati per combattere il fastidioso e pericoloso insetto.

“Si tratta di un sistema alternativo senza alcun impatto ambientale, del tutto sicuro e naturale – spiega l’assessore all’Ambiente Riccardo Righi – già utilizzato con successo l’anno scorso in un quartiere di Bologna. Attraverso l’impiego del maschio sterile si mira a interrompere la catena riproduttiva delle zanzare: verranno rilasciati nell’ambiente per accoppiarsi con le femmine selvatiche rendendole così sterili in modo definitivo. Lo scopo è diminuire la densità delle zanzare femmine, cioè quelle che pungono. » Il sistema si basa sulla “tecnologia dell’insetto sterile” (SIT l’acronimo inglese), sviluppata dal “Centro Agricoltura Ambiente” di Crevalcore in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica di Vienna (la sterilizzazione avviene attraverso l’impiego di radiazioni): un metodo di lotta genetica selettivo, senza rischi per l’ambiente né per la salute pubblica. Previsti anche interventi “porta a porta” per rimozione di focolai e trattamento larvicida in ambito privato, e consegna di prodotti larvicidi biologici. L’efficacia del nuovo metodo è testimoniata dai dati di Bologna: dove furono effettuati solo interventi larvicidi, le uova fertili di zanzara tigre si dimezzarono. Dove invece vennero liberati maschi sterili le uova si ridussero a un quarto. L’area complessiva di Garagallo interessata dalla sperimentazione è di 15 ettari: con circa 140 numeri civici. Su tutto il restante territorio comunale, l’attuale campagna di lotta alla zanzara tigre comprenderà la disinfestazione larvicida delle caditoie presenti nelle aree pubbliche, informazione alla cittadinanza e distribuzione di confezione -campione di prodotto larvicida.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017