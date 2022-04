Nonantola Film Festival: la festa del cinema e dei corti torna in presenza

NONANTOLA- Torna, in presenza, il Nonantola Film Festival. Quest’anno alla 16esima edizione. Otto serate (nove con l’anteprima a Bomporto lo scorso 19 aprile) tutte ad ingresso gratuito all’insegna del cinema d’autore e di qualità, lo schermo come specchio dei tempi in cui viviamo. Una rassegna serale con otto film – sei girati da registe – tra italiani e stranieri, di cui due opere prime, e due opere seconde vincitrici della Mostra di Venezia e del Festival di Cannes 2021: alcuni in esclusiva provinciale.

Valore aggiunto, due titoli saranno sottotitolati appositamente per le persone non udenti. Tre registe di cui due modenesi e una egiziana, un regista, un’attrice e un produttore accompagneranno i loro film in sala e sveleranno al pubblico i segreti del dietro le quinte, un critico cinematografico racconterà agli spettatori l’esordio di Pasolini dietro la macchina da presa. Due i film per i più piccini, preceduti da un incontro-spettacolo del contastorie Marco Bertarini.

E poi i tre cortometraggi vincitori della gara ancora in corso “4 Giorni Corti+2” – vero cuore pulsante del festival – e nell’ambito del progetto ‘Natura Fragile’ la proiezione dei corti premiati al festival “CineDanza” 2021. Un cortometraggio realizzato dal regista Carlo Battelli con i ragazzi di terza media dell’Istituto comprensivo ‘F.lli Cervi’ di Nonantola aprirà tutte le serate. Una mostra con 55 opere di pittura, scultura e fotografia intitolata “L’arte nel cinema” a cura di NonantolArte e PhotoNonantolArte visitabile tutti i giorni di proiezione nel foyer della Sala Cinema Massimo Troisi.

Questi i numeri della 16esima edizione del Nonantola Film Festival che, dopo due anni di stop alle rassegne in presenza a causa della pandemia, si svolgerà dal 27 aprile al 7 maggio 2022 a Nonantola. In linea con la mission che Nonantola Film Festival APS, organizzatrice dell’evento e affiliata Arci-UCCA, sta portando avanti da sei anni a questa parte, vengono presentate agli spettatori opere prime e seconde di registi italiani e stranieri che poca o nulla visibilità hanno avuto nelle sale, non per scarsa qualità, ma per logiche di distribuzione cinematografica miopi e interessate soltanto al guadagno immediato.

I titoli in programma

Tutte le proiezioni avranno luogo presso la Sala Cinema Teatro Massimo Troisi in viale Rimembranze 8 a Nonantola con inizio alle ore 20.30. L’ingresso sarà sempre gratuito.

Giovedì 28 aprile arriva “La scelta di Anne – L’événement” opera seconda della regista francese Audrey Diwan, vincitrice del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021: nel 1963, Anne, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. A rischio è anche il futuro che si è prefigurata, in un’epoca in cui, in Francia, l’aborto è illegale. Un’altra regista francese, Julia Ducournau, anche lei al secondo film, è l’autrice di “Titane” in programma venerdì 29 aprile: controversa e discussa Palma d’oro al Festival di Cannes 2021, il film è vietato ai minori di 18 anni. Alexia ha una placca di titanio conficcata nel cranio a causa di un incidente quando era bambina, uccide con un fermaglio chi le si avvicina troppo e colleziona omicidi che la costringono a fuggire e ad assumere l’identità di un ragazzo. Il film si avvale dei sottotitoli per non udenti curati dall’esperta Alessandra Nespoli.

Sabato 30 aprile la regista modenese Claudia Tosi sarà presente in sala per la proiezione del suo documentario “I Had a Dream – Avevo un sogno” entrato nella ‘long list’ del premio Oscar 2021. Protagoniste Manuela Ghizzoni Onorevole del Parlamento Italiano e Daniela Depietri consigliera comunale e poi assessora che affrontano l’arena politica italiana, poco incline a valorizzare le donne. E sarà un’altra regista modenese, Valentina Arena, ad accompagnare domenica 1° maggio la proiezione in esclusiva provinciale del suo “Il pinguino di carta e altre storie”, che racconta di un percorso di arte partecipata a Modena attraverso il quale la regista ha coinvolto un gruppo eterogeneo di persone in un esperimento di scrittura filmica collettiva.

E’ girato tra Valsamoggia, Spilamberto e Savignano sul Panaro “La guerra a Cuba”, opera d’esordio di Renato Giugliano che sarà presente in sala lunedì 2 maggio assieme all’attrice modenese Stefania Delia Carnevali e allo sceneggiatore Mario Mucciarelli. Barricato nella torre del campanile, qualcuno spara sula folla nel giorno della festa patronale in un paesino in Valsamoggia. Cinque personaggi e le loro storie si intrecciano nell’arco della settimana precedente a questo drammatico evento. Sottotitoli per non udenti anche per questo film.

Martedì 3 maggio il critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna Roberto Chiesi commenterà dopo la proiezione il primo film di Pier Paolo Pasolini, “Accattone” – presentato in versione restaurata – che racconta di un ragazzo nullafacente che vive in una borgata romana e che vive arrangiandosi come può.

Ospite internazionale, la sera di sabato 7 maggio, la regista egiziana Nesrine Lotfy El-Zayat che assieme al suo produttore italiano Luigi Veneziani incontrerà il pubblico per la proiezione del lungometraggio d’esordio dell’autrice “On the fence”, documentario girato a Il Cairo e dintorni sulla perdita e il ritrovamento delle proprie radici. Il film è presentato in lingua originale con sottotitoli italiani curati dall’esperta Alessandra Nespoli. Sempre la sera del 7 maggio, alle ore 20 saranno resi noti i nomi degli artisti vincitori del concorso “L’arte nel cinema”, mentre dopo la proiezione del film e l’incontro con gli ospiti ecco i tre corti vincitori di “CineDanza” 2021 e la proiezione e la premiazione dei corti vincitori del contest “4 Giorni Corti+2”.