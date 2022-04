Novi. Il comitato elettorale di Marco Ferrari sarà “Via per via”

NOVI- Mercoledì 13 aprile apre il comitato elettorale di Marco Ferrari: il candidato sindaco dell’alleanza progressista di Novi.

“Via per via” sarà il motto dell’Officina Ferrari e il comitato sarà itinerante e percorrerà glinoltre 100 chilometri di strade comunali del territorio.

Questa la dichiarazione di Ferrari:

” +L’Officina è da sempre un luogo dove si lavora, ma anche dove si incrociano le persone, dove si attende e nell’attesa si scambiano opinioni, idee e qualche chiacchiera sul paese. Questo é il rapporto che cerco nelle persone, questo sarà il mio modo di essere sindaco: in mezzo ai cittadini, per le vie, per le piazze. Parlando di cosa vogluamo per i nostri tre centri. E guardandoci sempre negli occhi.

“Via per Via” servirà proprio per raccogliere le richieste dei cittadini.

Io da farmacista lo faccio tutti i giorni, è un modo di stare vicino alle persone che mi appartiene; a volte basta anche uno sguardo per capirsi, per dare coraggio, per essere vicino e per rassicurare. Abbiamo suddiviso il nostro comune per gruppi di strade, per le quali l’Officina Ferrari si sposterà, invitando i residenti di ogni zona in un cortile, in un’area verde o in uno spazio all’interno di quel gruppo di vie.

Il nostro comune conta circa cento chilometri di strade e il mio obiettivo, durante la campagna elettorale, sarà quello di incontrare più persone possibile.

Il primo appuntamento è stato fissato per mercoledì 13 aprile, alle 18.30, in via Alessandro Volta al civico 29: dove mi confronterò con i residenti di quella zona.

Io porterò le sedie e il desiderio di ascoltare; sulle spalle avrò il mio zaino che servirà per raccogliere idee, progetti e tutta la voglia di guardare al futuro che i cittadini, sono sicuro, mi trasmetteranno. Voglio incontrare tante persone e ho già cominciato in tutti e tre i nostri centri: da tutti sto ricevendo abbracci, strette di mano e sorrisi. Il comune sentire è proprio il desiderio di rinascita del nostro paese, la voglia di riqualificare le nostre zone artigianali, di rivederci e ritrovarci nelle nostre piazze, di valorizzare sempre di più le campagne che ci circondano e che caratterizzano il nostro paesaggio».

Per contattare il candidato: 333 6703747

