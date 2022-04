Promozione: Cavezzo e Quarantolese vincono in trasferta, pareggio per la Virtus Camposanto

di Simone Guandalini – Nella 22esima giornata di campionato, nel Girone C di Promozione, continua, con protagoniste Cavezzo, Quarantolese, Ganaceto e Virtus Camposanto, la lotta per il secondo posto, alle spalle di una La Pieve Nonantola, che, nonostante la promozione aritmetica arrivata la scorsa settimana, continua a vincere e supera 3-1, in trasferta, la Solierese, impegnata nella lotta salvezza. Una doppietta di Rizzo e una rete di Cheli decidono il match: per la Solierese a segno Fontanesi. Dietro alla capolista del Girone C di Promozione, importanti successi lontani dalle mura amiche anche per Cavezzo e Quarantolese, che vincono rispettivamente contro Centese (0-1) e Persiceto 85 (1-2). Al Cavezzo basta una rete di Trotta per trovare il secondo successo consecutivo dopo quello arrivato la scorsa settimana contro il Castelnuovo, mentre per la Quarantolese vanno a segno Pagano e Brondolin, intervallati dal gol del momentaneo pareggio del Persiceto 85, firmato da Cavicchioli. In attesa del risultato finale della gara del Ganaceto, impegnato alle ore 18 contro il Fiorano, rallenta, invece, la Virtus Camposanto, fermata sull’1-1 dall’Atletico Spm Calcio: non basta la rete di Tammaro.

Promozione, Girone C, risultati giornata 22:

Centese Calcio – Cavezzo 0-1 (Trotta)

Atletico Spm Calcio – Virtus Camposanto 1-1 (Romagnoli (A), Tammaro (V))

Castelnuovo – Polinago 1-1

Persiceto 85 – Quarantolese 1-2 (Pagano (Q), Cavicchioli (P), Brondolin (Q))

Solierese – La Pieve Nonantola 1-3 (Cheli (L), Rizzo (L), Rizzo (L), Fontanesi (S))

Ore 18:

Ganaceto – Fiorano

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 53*

Cavezzo 35*

Quarantolese 33

Ganaceto 30**

Virtus Camposanto 29

Polinago 28*

Atletico Spm Calcio 26*

Castelnuovo 24

Casumaro 23*

Fiorano 22**

Solierese 20*

Persiceto 85 17

Centese Calcio 17*

*una partita in meno

**due partite in meno

