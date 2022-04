Promozione, secondo posto e salvezza: scontri diretti tra Cavezzo e Ganaceto e tra Fiorano e Solierese

di Simone Guandalini – A quattro giornate dal termine del campionato, entra nel vivo la lotta per le posizioni alle spalle della capolista La Pieve Nonantola, già aritmeticamente promossa in Eccellenza, nel Girone C di Promozione. Se i granata cercheranno di allungare la propria striscia di successi consecutivi e ospiteranno un Castelnuovo appena fuori dalla zona calda della classifica, alle loro spalle è in programma lo scontro diretto tra il Cavezzo secondo e il Ganaceto quarto, separati da soli due punti in classifica (35 contro 33). In mezzo, la Quarantolese, momentaneamente terza con gli stessi punti del Ganaceto, ma che non scenderà in campo questo weekend a causa del turno di riposo. Proverà ad approfittarne, alle sue spalle, la Virtus Camposanto, quinta a quota 29 punti, ma capace di conquistare un solo punto nelle ultime due giornate, a causa della sconfitta contro la Solierese e del pareggio sul campo dell’Atletico Spm, che ospiterà la Centese, fanalino di coda della classifica, insieme al Persiceto 85. Nelle zone basse della classifica, invece, è in programma lo scontro diretto tra Fiorano e Solierese.

Promozione, Girone C, calendario giornata 23 (domenica 24 aprile, ore 15.30):

Casumaro – Atletico Spm Calcio

Cavezzo – Ganaceto

Fiorano – Solierese

La Pieve Nonantola – Castelnuovo

Polinago – Persiceto 85

Virtus Camposanto – Centese Calcio

Riposa: Quarantolese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 53*

Cavezzo 35*

Quarantolese 33

Ganaceto 33*

Virtus Camposanto 29

Polinago 28*

Atletico Spm Calcio 26*

Castelnuovo 24

Casumaro 23*

Fiorano 22*

Solierese 20*

Persiceto 85 17

Centese Calcio 17*

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017