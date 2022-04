Rissa con machete e coltelli a Carpi: 6 denunciati

CARPI- All’una di questa mattina gli agenti della squadra volante del commissariato sono intervenuti in via Ugo Da Carpi, a seguito di una segnalazione per rissa. Ad affrontarsi con tanto di machete e coltelli una decina di ragazzi, di cui almeno cinque di nazionalità pachistana. Una volta sul posto gli operatori però non hanno trovato nessuno: gli autori si erano già dati alla fuga, lasciando però tracce e detriti riconducibili allo scontro..

L’attività di indagine ha permesso di identificare e denunciare per rissa 6 cittadini stranieri, tutti maggiorenni.

Diversi i ragazzi feriti e medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Carpi. Per uno di loro è stato necessario il trasferimento a Baggiovara per un intervento chirurgico: avendo riportato gravi lesioni a un orecchio e un trauma cranico.

Sono ancora in corso ulteriori indagini per accertare le cause e la dinamica di quanto accaduto.

