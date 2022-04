San Prospero, corrente staccata a San Lorenzo il sabato di Pasqua: protestano gli esercenti

SAN PROSPERO – Un grosso disagio per alcuni esercenti della frazione di San Lorenzo, nel Comune di San Prospero, viene segnalato attraverso i social: nella mattinata di domani, sabato 16 aprile, dalle 8 alle 12, è, infatti, prevista un’interruzione della fornitura di corrente elettrica, che impedirà agli esercenti della zona di lavorare, a meno di fare ricorso ad un generatore, naturalmente con spese aggiuntive. A segnalare il problema è una parrucchiera, che sottolinea come il sabato prima di Pasqua sia una giornata diversa dalle altre, in cui il mancato guadagno causato dalla mancanza di corrente elettrica incidere di più, visto l’elevato numero di clienti.

Corrente staccata a San Lorenzo, le cause

Secondo il racconto dei residenti, che arriva sempre tramite i social, il problema nascerebbe da un guasto ad una cabina elettrica nella zona. Enel, che abbiamo contattato e dalla quale stiamo attendendo una risposta sulla questione che pubblicheremo non appena arriverà, avrebbe, secondo le testimonianze degli abitanti, momentaneamente installato un generatore per sopperire all’emergenza, in attesa di riparare la cabina elettrica. Il generatore, però, a causa del forte rumore anche nelle ore notturne, avrebbe infastidito alcuni residenti, che avrebbero contattato Enel per chiedere di anticipare i lavori. Da qui, la decisione di intervenire nell’immediato, il sabato di Pasqua: decisione che, come detto, ha, però, causato le proteste degli esercenti, costretti ad una limitazione della propria attività in uno dei periodi dell’anno di maggior guadagno.

