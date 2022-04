Sconto sul carburante: arriva la proroga del Governo

Un nuovo decreto da 6 miliardi di euro per fronteggiare il caro-energia e alleggerire le pesanti conseguenze del conflitto russo-ucraino: è questa la “nuova mossa” del Governo, che dovrebbe essere approvata tra un paio di giorni. Un pacchetto di nuove misure che, tra i vari provvedimenti, potrebbe far slittare al 30 giugno lo sconto di 25 centesimi al litro sul carburante.

Il taglio delle accise inizialmente doveva restare in vigore fino al 21 aprile. Il Governo aveva poi optato per una proroga di 10 giorni (quindi fino al 2 maggio) per agevolare gli spostamenti di Pasqua ed evitare che il prezzo del carburante raggiungesse i 2 euro: così come era successo a marzo.

Nel nuovo decreto si parlerebbe di un’ulteriore proroga al 30 giugno.

Lo scenario che si aprirà dal 1 luglio è ancora incerto: il Governo potrebbe percorrere la strada di un’ulteriore proroga estiva oppure mettere in campo nuovi interventi “anti-salasso” per le famiglie.

