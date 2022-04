Seconda Categoria: festeggia la Pol. Nonantola, Solarese ok contro la Folgore Mirandola

di Simone Guandalini – Domenica di festa per la Pol. Nonantola nel Girone G di Seconda Categoria: nella 22esima giornata di campionato, infatti, la formazione di mister Mayer supera 2-0, in trasferta, il Piumazzo 1970, conquistando la meritata promozione in Prima Categoria. Si conclude, così, con il salto di categoria confermato ora anche dall’aritmetica (+15 sul S. Anna, fermato sull’1-1 dal Monte San Pietro, a quattro giornate dalla fine del campionato) una cavalcata che ha visto la Pol. Nonantola in vetta alla classifica del proprio girone fin dalla prima giornata. Nella gara che vale la promozione aritmetica, il Nonantola trova il vantaggio al 37′ con Richeldi, che salta tre avversari e conclude in rete. Nel secondo tempo i rossoblù chiudono subito il match, con il raddoppio di Sighinolfi. Dopo un gol annullato, il Piumazzo non si rende troppo pericoloso, anche se, nel finale, in pieno recupero, Cavallini spreca un calcio di rigore, colpendo la traversa.

Nel Girone E, invece, non si ferma la Solarese capolista, che, dopo aver battuto la Villa d’Oro nell’ultimo turno, supera 2-1 la Folgore Mirandola davanti al proprio pubblico, confermando il primo posto in classifica, a +6 sul Daino Santa Croce secondo, a tre giornate dal termine del campionato. Padroni di casa sotto al 17′, a causa di una rete di Canossa su azione da calcio d’angolo, ma bravi a ribaltare il match con Donato, che trova il pari su un traversone di Dondi, e con lo stesso Dondi, che all’80’ firma il gol del definitivo 2-1, accentrandosi dopo un’azione sulla fascia e calciando dalla distanza. Nel finale, rigore per la Folgore Mirandola, che, dal dischetto, spreca la chance di riportarsi in parità. Alle spalle della capolista, il Daino Santa Croce si impone 3-0 sul Cabassi Union Carpi, mentre il Rivara, terzo a pari merito con il Novellara (1-0 a Campogalliano), trova il successo in trasferta (1-2) sul campo del 4 Ville, fanalino di coda del Girone E. Successo più sudato del previsto, però, per il Rivara, che rimonta nei minuti finali, dopo una partita combattuta su un campo non facile. Sotto al 68′ per un gol di Ammirato, il Rivara ribalta il match tra l’82’ e il 90′, con le reti di Malagoli M., che sfrutta un’errata respinta di Massarenti Man per trovare il pareggio, e del neoentrato Pradella, che, due minuti dopo l’ingresso in campo, segna il gol del vantaggio, al termine di una pregevole azione corale. Arrivano due vittorie anche per Vis San Prospero, che ritrova il successo dopo il ko contro il Carpine 1954, e Sanmartinese, che rimangono, così, appaiate al sesto posto, a quota 36 punti. La Vis San Prospero si impone 2-1 sul campo del Baracca Beach, grazie a due rigori di Vuocolo, mentre la Sanmartinese vince in casa del San Paolo col punteggio di 5-2: a segno per la formazione mirandolese Bikacu, con una doppietta, Grandi, Giannetti e Petrella.

Nel Girone L, infine, Junior Finale ko 3-2 sul campo dell’Ostellatese, nello scontro diretto della 21esima giornata. La formazione finalese rimane, così, ferma a quota 36 punti in classifica, al quarto posto, scivolando a -4 dai rivali di giornata, terzi alle spalle di Bondeno e Amici di Stefano 2017. Succede tutto negli ultimi venti minuti di gara: al 70′, Aguiari porta avanti l’Ostellatese, sfruttando una disattenzione della difesa ospite; dieci minuti più tardi Fratti firma il raddoppio, che sembra chiudere il match. Lo Junior Finale, però, non ci sta e, nel giro di cinque minuti, tra l’85’ e il 90′, trova l’inaspettato pareggio: prima Pareschi accorcia le distanze, poi Canadè firma la rete del 2-2. Nel recupero, però, arriva la doccia fredda per gli ospiti: al 95′ una punizione di Marchesini consegna all’Ostellatese l’intera posta in palio.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 23:

4 Ville APS – Rivara 1-2 (68’ Ammirato (4V), 82’ Malagoli M. (R), 90’ Pradella (R))

4 Ville: Gobbi, Basso, Grazioli (64’ Forghieri), Zanoli, Massarenti Man., Caretti, Ammirato, Priori (57’ Veleshta), Benati, Palmieri, Severi (81’ Fallacara). A disp: Barbieri, Vezzali, Forghieri, Massarenti Mat., Tacconi, Bellesia, Abati, Veleshta, Fallacara. All: Botteghi

Rivara: Bergonzoni, Vancini, Lafranco, Vacchi S. (Cap), Luppi M., Tassinari (73’ Fregni), Sala (87’ Vacchi M), Malagoli R. (62’ Paganelli), Golinelli (62’ Luppi R), Malagoli M., Vuksani (88’ Pradella). A disp: Pivanti, Pieracci, Grossi, Pradella, Paganelli, Vacchi M., Fregni, Luppi R., Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 3’ Ammirato, 25’ Priori, 37’ Malagoli R.

Baracca Beach – Vis San Prospero 1-2 (Meliani (B), rig. Vuocolo (V), rig. Vuocolo (V))

Campogalliano – Novellara Sportiva 0-1

Carpine 1954 – Villa d’Oro Calcio 1-2

Daino Santa Croce – Cabassi Union Carpi 3-0

Polisportiva Solarese – Folgore Mirandola 2-1 (Canossa (F), Donato (S), Dondi (S))

San Paolo – Sanmartinese 2-5 (Ameruoso (SP), Rovatti (SP), Biakacu (S), Bikacu (S), Grandi (S), Giannetti (S), Petrella (S))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 47

Daino Santa Croce 41

Novellara Sportiva 38

Rivara 38

Villa d’Oro Calcio 37

Vis San Prospero 36*

Sanmartinese 36*

Campogalliano 31

Cabassi Union Carpi 29

Folgore Mirandola 26

Carpine 1954 23

San Paolo 23

Baracca Beach 23

4 Ville APS 14

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 22:

Appennino 2000 – Crespo Calcio 1-1

Bazzanese Calcio 1923 – Pioppe Calcio 3-1

Gaggio – United Montefredente 3-1

Piumazzo 1970 – Pol. Nonantola 0-2 (37′ Richeldi, 49′ Sighinolfi)

Piumazzo 1970: Campo, Monduzzi, Orlandi, Allegretti, Piccinini, Musso, Alcani, Cavallini, Grenza, Casarini, Laino. A disp: Zanasi, Malagoli, Fava, Alo, Primavera, Aldrovandi, Mastalli

Pol. Nonantola: Pasini, Erihoui, Zampirollo, Guastalli, Gentile, D’Ambrosio, Sighinolfi, Daledonne, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Minelli, Trenti, Cavicchioli, Bulgarelli, Conte, Carnazza, Moccia, Montanari, Sirotti. All Mayer

Ammoniti: Alcani, D’Ambrosio

Ponte Ronca – Calcara Samoggia 8-1

S. Anna – Monte San Pietro 1-1

27 aprile, ore 20.30:

Maranese – Zocca

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 57

S. Anna 42

Gaggio 38

Pioppe Calcio 37

United Montefredente 35

Crespo Calcio 33

Piumazzo 1970 31

Appennino 2000 31

Ponte Ronca 30

Maranese 25*

Monte San Pietro 24

Bazzanese Calcio 1923 19

Zocca 12*

Calcara Samoggia 7

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 21:

Barco – Dogatese 0-2

Laghese – Filo 4-2

Nuova Codigorese – Amici di Stefano 2017 0-0

Ostellatese – Junior Finale 3-2 (70′ Aguiari (O), 80′ Fratti (O), 85′ Pareschi (J), 90′ Canadè (J), 95′ Marchesini (O))

Ostellatese: Balestra, Mattioli, Aguiari, Feletti, Gallerani, Colombini, Maestri, Bisi, Trapella, Fratti, Rolfini (73′ Parfene). A disp: Droghetti, Cristofori, Luciani, Brina, Natali, Parfene, Faggioli, Marchesini, Damico



Junior Finale: Balboni, Mengoli (86′ Avanzi), Saccardo (60′ Canadè), Gatto, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Tassinari, Roncarati, Tommassetti (80′ Mgoune), Pareschi. A disp: Del Grosso, Castagnoli, Barbieri, Maconi, Mgoune, Canaè, Avanzi, Fogli. All Varani



Ammoniti: Mengoli, Trapella, Dall’Osso, Bisi



Santa Maria Codifiume – Bondeno Calcio 0-1

Traghetto Molinella – Sorgente 3-4

Riposa: Ricci Francesco

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 44

Amici di Stefano 2017 41

Ostellatese 40*

Junior Finale 36*

Santa Maria Codifiume 33*

Nuova Codigorese 33*

Ricci Francesco 28*

Dogatese 24*

Filo 23

Sorgente 22*

Laghese 16*

Traghetto Molinella 13

Barco 1

*una partita in meno

