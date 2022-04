Seconda Categoria: netto successo della Pol. Nonantola sul campo del Pioppe

di Simone Guandalini – Sono scese in campo nella serata di ieri, mercoledì 13 aprile, le squadre del Girone G di Seconda Categoria per disputare le gare valide per il recupero della prima giornata del girone di ritorno, la 14esima di campionato. Tutto facile per la Pol. Nonantola che ritorna al successo, dopo il pirotecnico 5-5 contro la Bazzanese, e vede avvicinarsi sempre più la promozione aritmetica, grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Pioppe Calcio (0-3). I ragazzi di mister Mayer si portano, infatti, a 5 giornate dal termine, a +13 sul secondo posto, occupato dal S. Anna, fermato sul 2-2 proprio dalla Bazzanese nella gara disputatasi ieri sera.

Deve aspettare il secondo tempo la Pol, Nonantola per sbloccare il risultato, nonostante una prima frazione giocata all’attacco. Subito un’occasione per i rossoblù: cross di Zampirollo, testa di Fowe, ma Sighinolfi devia alto. I rossoblù attaccano e nel finale di primo tempo colpiscono due legni: prima il palo di Momodu (38′), poi al 41′ Fowe ruba palla serve Richeli, ma il suo pallonetto si infrange sulla traversa. In avvio di ripresa, il Nonantola sfonda grazie al rigore trasformato da Richeldi (48′). Passano 10′ e in 60 secondi la Pol. Nonantola chiude il match: raddoppio al 60′ con Momodu, poi di nuovo Richeldi buca il portiere Righi (61′) per il definitivo 3-0.

Seconda Categoria, Girone G, risultati recupero giornata 14:

Appennino 2000 – Maranese 4-2

Calcara Samoggia – Zocca 2-4

Crespo Calcio – Piumazzo 1970 0-1

Gaggio – Ponte Ronca 1-1

Pioppe Calcio – Po. Nonantola 0-3 (48′ 63′ Richeldi (rig), 60′ Momodu)

Pioppe Calcio: Righi, Lolli, Bobba, Bobba, Fathi, Minarini, Rhaouni, Maldina, Carbone, Corvino, Nativi. A disp: Cenci, El Mahi, Mattarozzi, Simonetti, Baiesi, Ennefair, Bobba, Sestu, Rinaldi

Pol. Nonantola: Pasini, Erihoui, Zampirollo, Guastalli, Gentile, Dalle Donne, Sighinolfi, Carnazza, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Minelli,Trenti, Cavicchioli, Bulgarelli, Conte, D’Ambrosio, Moccia, Montanari, Sirotti. All Mayer

Ammoniti: Bobba, Bobba, Bulgarelli

S. Anna – Bazzanese Calcio 1923 2-2

United Montefredente – Monte San Pietro 2-3

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 54

S. Anna 41

Pioppe Calcio 37

United Montefredente 35

Gaggio 35

Crespo Calcio 32

Piumazzo 1970 31

Appennino 2000 30

Ponte Ronca 27

Maranese 25

Monte San Pietro 23

Bazzanese Calcio 1923 16

Zocca 12

Calcara Samoggia 7

