Seconda Categoria: Vis San Prospero in trasferta sul campo della Sanmartinese. Solarese-Cabassi Union Carpi

di Simone Guandalini – Tornano in campo domenica 3 aprile le squadre impegnate nei gironi E, G ed L di Seconda Categoria. Nel Girone E, la 21esima giornata mette di fronte, in uno dei derby della Bassa che caratterizzano questo raggruppamento, Vis San Prospero, reduce dalla goleada contro il San Paolo (6-0), che le ha permesso di tornare al terzo posto in classifica, e Sanmartinese, ottava dopo l’1-1 della scorsa settimana sul campo del Rivara. Rivara che, invece, nella giornata odierna farà visita al Daino Santa Croce, con cui condivide il quarto posto in classifica a quota 32 punti, alle spalle di Solarese, Novellara e Vis San Prospero. La capolista Solarese, prima con 7 punti di vantaggio sul Novellara, con cui ha pareggiato 2-2 nell’ultimo turno, ospiterà, invece, il Cabassi Union Carpi, in lotta per la salvezza. Scontro diretto in trasferta, sul campo del Baracca Beach, infine, per la Folgore Mirandola, che punta, con un successo, ad uscire dalle zone basse della classifica.

Nel Girone G, la Pol. Nonantola, dopo il netto 5-0 rifilato all’Appennino 2000 nell’ultimo turno, farà visita al Ponte Ronca, nono in classifica, con l’obiettivo di mantenere invariato o addirittura incrementare il vantaggio già largo (11 punti) sul S. Anna secondo, che ospiterà in questo turno il Piumazzo 1970. Nel Girone L, infine, lo Junior Finale, reduce dall’1-0 al Ricci Francesco di domenica scorsa, farà visita al fanalino di coda Barco (un solo punto conquistato in 17 giornate di campionato), per dare continuità al proprio momento positivo e avvicinarsi alle prime tre posizioni della classifica.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 21 (domenica 3 aprile, ore 15.30):

Campogalliano – 4 Ville APS

Carpine 1954 – Novellara Sportiva

Daino Santa Croce – Rivara

Polisportiva Solarese – Cabassi Union Carpi

San Paolo – Villa d’Oro Calcio

Sanmartinese – Vis San Prospero

Ore 18.30:

Baracca Beach – Folgore Mirandola

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 41

Novellara Sportiva 34

Vis San Prospero 33

Rivara 32

Daino Santa Croce 32

Villa d’Oro Calcio 31

Campogalliano 30

Sanmartinese 30

Cabassi Union Carpi 23

San Paolo 23

Baracca Beach 22

Folgore Mirandola 22

Carpine 1954 19

4 Ville APS 13

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 20 (domenica 3 aprile, ore 15.30):

Appennino 2000 – Pioppe Calcio

Bazzanese Calcio 1923 – Zocca

Crespo Calcio – United Montefredente

Gaggio – Calcara Samoggia

Maranese – Monte San Pietro

Ponte Ronca – Pol. Nonantola

S. Anna – Piumazzo 1970

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 47

S. Anna 36

United Montefredente 34

Pioppe Calcio 31

Gaggio 30

Piumazzo 1970 27

Appennino 2000 24

Ponte Ronca 23

Maranese 21

Monte San Pietro 19

Bazzanese Calcio 1923 13

Zocca 7

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, calendario giornata 19 (domenica 3 aprile, ore 15.30):

Barco – Junior Finale

Nuova Codigorese -Filo

Ostellatese – Bondeno Calcio

Ricci Francesco -Sorgente

Santa Maria Codifiume – Laghese

Traghetto Molinella – Amici di Stefano 2017

Riposa: Dogatese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 37

Amici di Stefano 2017 36

Ostellatese 35*

Junior Finale 30*

Santa Maria Codifiume 30*

Nuova Codigorese 29*

Ricci Francesco 22

Dogatese 21

Filo 20

Sorgente 16*

Traghetto Molinella 13

Laghese 13

Barco 1

*una partita in meno

