Seta, sciopero indetto per giovedì 28 aprile da USB Lavoro Privato: possibili disagi

Seta informa gli utenti del servizio di trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che per giovedì 28 aprile è stato proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore da parte dell’ Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato. L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la regolarità del servizio, con modalità differenti in base al bacino provinciale di riferimento. Tutti i dettagli sono riportati alle relative sezioni del sito internet:

Modena

Reggio Emilia

Piacenza

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare SETA al numero telefonico 840 000 216, o via WhatsApp al numero 334 2194058.

