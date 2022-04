Sgridò alunni con insulti e offese, condannata insegnante di una scuola primaria

PARMA – Un’insegnante di una scuola primaria di Parma è stata condannata nei giorni scorsi a un mese e venti giorni per abuso di mezzi di correzione, per aver sgridato i propri alunni, utilizzando anche insulti, invettive e offese, in seguito all’imbrattamento, da parte di alcuni di loro, di un bagno della scuola con delle feci.

L’episodio risale al 2018 e la sentenza, che si basa sulla testimonianza di una serie di fonti (colleghe dell’insegnante, alunni e genitori che hanno raccolto le testimonianze dei figli),viene così motivata: “Se sgridare gli alunni per una condotta sbagliata non è solo opportuno ma anzi assolutamente doveroso – sottolinea il giudice – tuttavia far degenerare l’ammonimento in volgari insulti significa valicare i limiti del potere correttivo correlato all’autorevolezza del proprio ruolo”. Inoltre “né la difficoltà nella gestione della classe da parte della maestra o l’episodio dell’imbrattamento dei bagni possono giustificare questo tipo di invettive, profferite in modo pressoché indiscriminato nonostante l’assenza di prova di chi fosse il responsabile o se fosse proprio in quella classe”.

Il comportamento dell’insegnante era stato immediatamente segnalato al preside della scuola da una lettera di alcune colleghe e lo stesso dirigente, alcuni mesi dopo, per gli stessi fatti, le aveva inflitto una sanzione disciplinare.

