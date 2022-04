Solara, Monari Federzoni porta a Cibus l’Aceto Balsamico di Modena Igp

SOLARA – Monari Federzoni Spa, storica azienda modenese (di Solara di Bomporto), produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia, sarà presente alla prossima edizione di Cibus, in programma a Parma dal 3 al 6 maggio (Padiglione 05 – Stand I 010). In esposizione le ultime novità e le linee di prodotto che hanno contribuito a scrivere la storia dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano nel mondo. Ospite dello stand lo Chef Shota Mitamura, che delizierà gli ospiti con piatti ideati per l’occasione e accomunati dai più originali utilizzi dell’Aceto Balsamico di Modena Igp Monari Federzoni.

“Partecipiamo a Cibus con entusiasmo nel segno di una ripartenza che ci auguriamo possa essere definitiva – afferma Sabrina Federzoni, Monari Federzoni SpA. Grazie alle più recenti novità di prodotto e al rinnovamento dell’identità visiva della nostra linea iconica di Aceto Balsamico di Modena Igp, condivideremo con gli stakeholder presenti in fiera la nostra storia fatta di passione di famiglia e innovazione, che si traduce in un’ampia gamma di prodotti dai sapori sofisticati ma genuini e autentici, adatti a modalità di consumo nuove e abbinamenti originali”.

Protagonista dello spazio Monari Federzoni a Cibus la rinnovata linea di Aceto Balsamico di Modena Igp che grazie a un nuovo sistema di labeling guida il consumatore alla scelta d’acquisto e di consumo più appropriata: “Gusto vivace”, fruttato e con una spiccata acidità, ideale per cucinare e marinare carne e pesce; “Gusto rotondo”, sapore pieno, complesso e armonico, dal perfetto equilibrio agrodolce amato dai consumatori, pensato per condire insalate e verdure crude; “Gusto corposo”, morbido e intenso, con aromi legnosi, perfetto per carne, pesce e verdure cotte; “Gusto vellutato”, denso, dolce e cremoso, per esaltare al meglio i sapori di frutta, dolci e formaggi. Tra le ultime novità proposte anche l’Aceto di Vino Bianco Forte in versione spray, disponibile per i canali Retail e Horeca. Referenza altamente distintiva, ottenuta da uve 100% italiane, con i suoi 8° di acidità offre la più alta gradazione attualmente disponibile sul mercato. Il formato da 250ml, pratico ed ergonomico, offre la possibilità di erogare il prodotto in maniera omogenea sulle pietanze e senza sprechi. Un’ulteriore novità lanciata negli scorsi mesi e che sarà presente a Cibus è la Glassa al Marsala fine Doc “Gusto aromatico”, nata per esaltare le diverse preparazioni con sentori agrodolci. Il prodotto è entrato a far parte della linea di Glasse, anch’essa completamente rinnovata grazie alla caratterizzazione distintiva del gusto in etichetta: più spazio al colore, nuove immagini e un packaging essenziale, per una maggiore visibilità a scaffale.

Saranno presenti anche le bevande biologiche Bongiorno Vinegardrink®, realizzate con Aceto di Mele Monari Federzoni e Aceto Balsamico di Modena Igp. La linea è frutto della ricerca e della vocazione alla sperimentazione del brand, ed è disponibile in cinque gusti: arancia, frutti rossi & melograno, limone & zenzero, mela & cannella e miele. Un prodotto adatto al consumatore che conduce uno stile di vita sano, ideale da bere la mattina prima di colazione per favorire la funzione digestiva.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017