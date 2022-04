Soliera, il sindaco Solomita sul terzo mandato: “Dopo 10 anni naturale concludere esperienza”

SOLIERA – Attraverso un post su Facebook, il sindaco di Soliera e segretario provinciale Pd, Roberto Solomita, interviene su una questione che sta tenendo banco negli ultimi giorni nel mondo della politica, ovvero la legge, in discussione in Parlamento, che consentirebbe ai sindaci (in base al numero di abitanti del proprio Comune) di candidarsi per un terzo mandato, oltre ai due già previsti attualmente. Queste le parole del sindaco di Soliera, Roberto Solomita:

“Alcuni solieresi mi stanno chiedendo cosa farò in futuro dopo avere letto le uscite giornalistiche sulla possibilità di un terzo mandato per i sindaci. Innanzitutto, va precisato che oggi la legge consente la possibilità di ricandidarsi per un terzo mandato solo nei comuni sotto i 5.000 abitanti e che la legge in discussione lo innalzerebbe fino ai 15.000, escludendo Soliera da questa possibilità perché superiamo quella soglia. Ma, al di là delle norme, io credo che dopo 10 anni di grande intensità, impiegati per trasformare in meglio Soliera, sia sano e naturale concludere la mia esperienza e lasciare che un altro “ciclo politico” guidato da altre persone legga i bisogni della nostra comunità e si candidi a interpretarli. E’ così che penso vada concepito l’impegno politico: come una formidabile esperienza a favore della propria comunità da vivere senza risparmiarsi, ma consapevoli della necessità di lasciare spazio ad altre idee e altre persone dopo avere dato il massimo”.

