Terza Categoria: Medolla sul campo del Circolo Rinascita, Novese-Concordia

di Simone Guandalini – Quintultima giornata di campionato in programma oggi, domenica 10 aprile, nel Girone B (Modena) di Terza Categoria. Il Medolla, capolista con cinque punti di vantaggio (e una partita in più disputata) sulla Virtus Mandrio impegnata in casa della Cortilese, farà visita al Circolo Rinascita quarto in classifica, nella 22esima giornata di campionato. Il Limidi terzo, reduce da due soli punti conquistati nelle ultime tre gare disputate, sarà, invece, impegnato sul campo della Polisportiva Cognentese, sconfitta proprio dal Medolla nel turno precedente (2-0). La Robur La Pieve, in crescita nelle ultime settimane (quattro vittorie nelle ultime quattro gare giocate) ospiterà il Reno Centese per provare a dare continuità all’ottimo momento di forma, mentre Novese e Concordia si sfideranno in uno scontro diretto nelle ultime posizioni della graduatoria.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 22 (domenica 10 aprile, ore 15.30):

Circolo Rinascita – Medolla

Cortilese – Virtus Mandrio

Novese – Concordia Calcio

Old Invicta – Gino Nasi

Polisportiva Cognentese – Centro Polivalente Limidi

Robur La Pieve – Reno Centese

Riposa: Nuova Aurora

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 57

Virtus Mandrio 52*

Centro Polivalente Limidi 40*

Circolo Rinascita 31*

Gino Nasi 28*

Nuova Aurora 28

Polisportiva Cognentese 25*

Robur La Pieve 24*

Cortilese 20

Reno Centese 20*

Novese 18

Concordia Calcio 12

Old Invicta 7*

*una partita in meno

