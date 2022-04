Terza Categoria: Medolla fermato dal Circolo Rinascita, bene Limidi e Robur La Pieve

di Simone Guandalini – Si infrange sul campo del Circolo Rinascita di Budrione la striscia di successi consecutivi del Medolla, che non va oltre lo 0-0 nella 22esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. A causa del contemporaneo 5-1 della Virtus Mandrio in casa della Cortilese, la formazione della Bassa modenese conserva solamente 3 punti di vantaggio sulla formazione reggiana a quattro giornate dalla fine del campionato. Il Medolla ha, però, disputato una gara in più e dovrà, quindi, riposare all’ultima giornata: il campionato si, è, dunque, riaperto e si deciderà nelle prossime giornate. Dietro alla coppia di testa, torna al successo il Limidi, terzo in classifica, che supera 2-1, in trasferta, la Polisportiva Cognentese, salendo a quota 43 punti. Il derby della Bassa modenese tra Novese e Concordia termina, invece, 1-1: al vantaggio della Novese, firmato nel primo tempo da Veroni, risponde nella ripresa, per il Concordia, Vecchi, che segna in rovesciata. Prosegue, raggiungendo quota 5, invece, la striscia di vittorie consecutive della Robur La Pieve, che supera 3-0 il Reno Centese e si porta al settimo posto in classifica, a quota 27 punti: decidono la gara una doppietta di Gargano (una rete arriva su rigore) e un gol di Belmonte.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 22:

Circolo Rinascita – Medolla 0.0

Cortilese – Virtus Mandrio 1-5

Novese – Concordia Calcio 1-1 (Veroni (N), Vecchi (C))

Old Invicta – Gino Nasi 1-6

Polisportiva Cognentese – Centro Polivalente Limidi 1-2

Robur La Pieve – Reno Centese 3-0 (Gargano, rig, Gargano, Belmonte)

Riposa: Nuova Aurora

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 58

Virtus Mandrio 55*

Centro Polivalente Limidi 43*

Circolo Rinascita 32*

Gino Nasi 31*

Nuova Aurora 28*

Robur La Pieve 27*

Polisportiva Cognentese 25*

Cortilese 20

Reno Centese 20*

Novese 19

Concordia Calcio 13

Old Invicta 7*

*una partita in meno

Foto: pagina Facebook Robur La Pieve

