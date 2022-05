Autobrennero, Cispadana e terza corsia Verona-Modena nel progetto per il rinnovo della concessione

“Un progetto decisivo anche per il nostro territorio, un progetto a cui anche la Provincia di Modena ha dato un importante contributo concorrendo alla sua definizione con gli altri soci e l’amministratore delegato di A22 Diego Cattoni. È una svolta vera e per Modena esso ha un valore particolare. Dopo anni si realizzeranno alcuni investimenti decivi per futuro del nostro territorio:

– la terza corsia Verona Modena

– la nuova connessione con l’A1

– la bretella Campogalliano Sassuolo

– la Cispadana.

Opere che verranno realizzate nel pieno rispetto della tutela ambientale. Siamo consapevoli dei ritardi ma oggi possiamo guardare con maggiore ottimismo al futuro dei nostri territori”.