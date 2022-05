Bomporto, ultimo appuntamento con la rassegna “Teatro: territorio”

BOMPORTO – Ultimo spettacolo per “Teatro: territorio”, la rassegna dedicata alle compagnie teatrali locali, promossa dal Comune di Bomporto in collaborazione con l’Associazione teatrale Piccole Luci, l’Associazione Compagnia delle Mo.Re. e l’Associazione Agatàrt.

Domani, venerdì 27 maggio, l’Associazione teatrale Piccole Luci porterà sul palco del Cinema Teatro comunale “Viavai – Una storia di luoghi comuni e incontri”, spettacolo conclusivo del percorso di laboratorio “Il Teatro dei Grandi” condotto da Lorenzo Sentimenti

I luoghi comuni come stereotipi da verificare o luoghi frequentati da molte persone, in cui la gente si incontra. E chi può dire quanti e quali siano gli esiti di un incontro? La dimensione surreale di “Viavai” prova a dare una risposta a questa domanda, ma finisce per confondere ancora di più le idee, dando vita a un labirinto mentale di intricati non-sense nel quale la risata sembra diventare l’unica risorsa in grado di liberare lo spettatore.

Ideato da Lorenzo Sentimenti, lo spettacolo è ad ingresso gratuito e comincerà alle 21. Per maggiori informazioni o per prenotazioni è necessario rivolgersi all’Associazione “Piccole Luci” risponde al 351-5532988 e alla mail teatro@piccoleluci.net.

