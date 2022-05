Campionato Italiano Supermoto, Malone terzo nella classifica di giornata ad Ottobiano

Domenica 1° maggio si è disputata la seconda tappa di Campionato Italiano Supermoto nella pista pavese di Ottobiano. Categoria S4 molto agguerrita sin dalle qualifiche della mattina: per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, Marco Malone ha ottenuto un terzo tempo a pochi centesimi da Morosi e Vandi. Più attardato Guido Cilla, con il diciassettesimo tempo in griglia di partenza.

In gara uno, Malone è scattato subito al comando, ma al secondo giro è incappato in una scivolata, a causa dello sporco presente in pista per una caduta precedente e si è trovato a dover rimontare dalla diciannovesima alla sesta posizione. Cilla ha chiuso al diciassettesimo posto.

Nella seconda manche, Malone, dopo una partenza fulminea, si è posizionato al secondo posto dietro a Vandi e tallonato da Morosi che, però, non è riuscito ad avere la meglio sul pilota abruzzese. Giornata difficile per Guido Cilla che ha chiuso diciassettesimo anche gara due.

Marco Malone ha chiuso la classifica di giornata con il terzo posto ed è salito in terza posizione nella classifica di campionato. Guido Cilla, invece, ha chiuso con un ventunesimo piazzamento di giornata e si trova attualmente quindicesimo in classifica di campionato.

Gare ricche di emozioni anche quelle della categoria S Junior: dopo un secondo tempo nelle qualifiche per Andrea Benvenuti, in gara uno il giovane pilota romagnolo è stato costretto a partire dalla corsia dei box per un problema tecnico alla moto. E’ riuscito però a rimontare e ha concluso in quinta posizione. In gara due Benvenuti ha chiuso con il secondo posto e il best lap di 1.40.101. Andrea ha conquistato il quarto posto di giornata e mantiene la tabella rossa di leader del campionato.

Commenta così Gilda Benazzi, Team Principal FRT Racing 2:‘’Week end impegnativo per tutti i piloti, con Malone in gara uno siamo stati sfortunati ma in gara due abbiamo dimostrato che siamo competitivi. Giornata difficile per Cilla e anche per Benvenuti, che però è riuscito a limitare i danni. Adesso ci rimettiamo al lavoro per la prossima tappa a Busca il 12 giugno’’.

Prossimi appuntamenti: Campionato Interregionale 29 maggio Ottobiano (PV) e Campionato Italiano 12 giugno Busca (CN).

