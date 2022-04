Supermoto, primo round del Campionato Italiano S4 per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia

FINALE EMILIA – La scorsa domenica, 10 aprile, si è disputato il primo round di Campionato Italiano Supermoto, presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona. Il weekend è stato caratterizzato da condizioni meteo molto variabili: domenica mattina pioggia e durante tutta la giornata raffiche di vento molto forte. Nelle qualifiche della categoria S4 con pista umida, il pilota di casa Marco Malone, del team FRT Racing 2 di Finale Emilia, ha conquistato il quarto posto dietro a Sciarretta, Morosi e Vandi. Guido Cilla si è fermato all’undicesima posizione in griglia di partenza.

Il tempo è migliorato, e nella gara 1 del pomeriggio è ritornato il sole: Malone ha chiuso secondo al fotofinish subito dietro a Sciarretta. Più attardato Cilla, che ha chiuso 21° dopo alcune difficoltà in partenza. In gara 2, buona la partenza di Guido Cilla, che ha concluso poi tredicesimo. Più sfortunato Malone, che, mentre si trovava in lotta per la prima posizione con Vandi, è incappato in una scivolata e ha concluso con la quinta posizione. Nella classifica di giornata, Malone ha chiuso con il quarto posto, mentre Cilla con il quindicesimo.

Nella categoria S Junior, uno scatenato Andrea Benvenuti è riuscito nella doppietta: dopo il quarto tempo nelle qualifiche, nelle gare del pomeriggio è stata riaperto il tratto off road e Andrea è riuscito a conquistare entrambe le manches con determinazione. Benvenuti fa cosi’ sua la tabella rossa di leader attuale del Campionato.

Gilda Benazzi, Team Principal del team FRT Racing 2, commenta così l’apertura di stagione: ’’E’ stato un week end molto impegnativo, le condizioni meteo sono state una bella incognita. Un bravissimo ad Andrea Benvenuti che ha dimostrato una costante crescita nel percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno. In S4 peccato per gara 2 dove con Malone potevamo raggiungere il podio. Un plauso anche a Cilla all’esordio con il team in questa gara’’.

Prossimo appuntamento, Busca, dove scenderanno in pista rispettivamente Marco Malone per il Campionato Europeo S4 e Paolo Volpi, Fabiano Bartoli, Lorenzo Surace e Guido Cilla per il Campionato Interregionale.

Di seguito alcune foto, scattate da Marco Rimondi:

