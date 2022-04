Campionato Europeo Supermoto, prima tappa per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Sabato 16 e domenica 17 aprile, in occasione del weekend pasquale, si è disputata la prima tappa di Campionato Europeo Supermoto in concomitanza con il Campionato Interregionale Lombardia Piemonte Liguria, presso il Kart Planet di Busca.

Nella giornata di sabato si sono disputate le prove libere e le qualifiche della S4 European Championship dove Marco Malone, del team FRT Racing 2 di Finale Emilia, ha fermato il cronometro sulla terza casella della griglia di partenza della domenica.

Nell’Interregionale, categoria S4, si sono disputate le prove cronometrate che hanno fatto partire rispettivamente Guido Cilla dal quarto posto, seguito da Paolo Volpi al quinto e Fabiano Bartoli al sesto. Più attardato Lorenzo Surace, al dodicesimo posto.

La prima gara si è disputata nel tardo pomeriggio con Cilla che concluso la manche con il secondo posto. Quinta posizione per Fabiano Bartoli seguito di poco da Lorenzo Surace settimo; più attardato Paolo Volpi, incappato in una falsa partenza ha chiuso 16°.

Domenica sono andate in scena le due manches del Campionato Europeo Supermoto: in gara uno, Malone è partito bene e ha concluso al terzo posto. In gara due il pilota teramano è stato purtroppo costretto al ritiro dopo alcuni giri mentre si trovava in bagarre a causa di un allentamento di un bullone del tubo freno. Nella seconda manche dell’Interregionale S4 ottima partenza di Paolo Volpi che ha chiuso poi quinto, dietro a Guido Cilla in quarta posizione. Poco lontano anche Bartoli settimo, mentre Surace ha chiuso quattordicesimo dopo essere incappato in una caduta pochi metri dopo la partenza.

Risultati di giornata Interregionale Lombardia categoria S4:

Guido Cilla #173 secondo posto

Fabiano Bartoli #51 quarto posto

Paolo Volpi #110 settimo posto

Lorenzo Surace #44 nono posto

‘’E’ stato un week end molto impegnativo, peccato per Malone in gara 2, aveva potenziale per fare una buona gara. Bravi ai ragazzi dell’Interregionale che hanno rotto il ghiaccio in questa prima tappa’’. Commenta cosi Gilda Benazzi la due giorni di gare nel circuito piemontese.

Prossimo appuntamento in calendario a Ottobiano il 1° maggio, con la seconda gara di Campionato Italiano Supermoto.

