Carpi. Da giugno asfaltatura strade per oltre un milione di euro

CARPI- La Giunta comunale di Carpi ha approvato un aggiornamento del piano di asfaltatura delle strade previste questo mese, a causa dell’aumento prezzi delle materie prime: il rincaro infatti ha determinato, in aprile, l’aggiornamento del cosiddetto “prezziario regionale”.

Si è reso così necessario rimandare alcuni interventi in strade presenti nel progetto esecutivo.

La modifica consente di rientrare nell’importo stanziato dall’Amministrazione – oltre un milione, per la precisione 1.120.000 euro – e di procedere con l’affidamento dei lavori: che inizieranno a giugno.

Queste le strade a Carpi che saranno interessate dai lavori di asfaltatura: via Colombo; Berengario (fra piazza dei Martiri e via III Febbraio); Ugo da Carpi (fra via Lenin e n. civico 24); Cavallotti; Matteotti; G. Mazzali; Aldrovandi; Sbrilanci (fra le vie Carducci e Matteotti); De Nicola; C. Lugli; sottopasso via Cremaschi; Cavetto Gherardo (i tratti più compromessi); Fornaci (fra via della Rosa e Gargallo); tangenziale Losi (fra le rotatorie S. Giorgio e via Morbidina).

Spiega l’assessore a Lavori pubblici e Mobilità, Marco Truzzi: « L’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime sta mettendo in serie difficoltà famiglie e imprese, e purtroppo anche la programmazione degli investimenti previsti da questa Amministrazione. Il risultato sono ritardi nell’avvio dei lavori e rinvio di alcuni interventi inizialmente previsti al 2023. Saremo in grado di iniziare i lavori in giugno, sottopasso di via Cremaschi incluso. L’intervento di manutenzione del sottopasso di via Bollitora sarà fatto invece nelle prossime settimane come già previsto a fine 2021 in altra progettualità”.