Cavezzo. Auguri a nonna Adriana che oggi compie 102 anni

CAVEZZO- Giornata speciale alla Cra “Villa Rosati” di Cavezzo: nonna Adriana Neri, infatti, spegne oggi 102 candeline.

Nata a Mirandola nel 1920 la signora Adriana ha lavorato per tanti anni all’Agenzia delle entrate. Una grande passione per la cucina, il mare e i per i suoi fiori: dei quali si è sempre occupata fino alla scelta di trasferirsi alla residenza cavezzese.

Oggi trascorre le sue giornate nella residenza di Cavezzo dove ama fare lunghe passeggiate- soprattutto il pomeriggio, in compagnia della sua fisioterapista- intrattenersi con gli altri ospiti e raccontare della sua vita.

Per omaggiarla la residenza organizzerà una piccola festa.

