Concordia, gli appuntamenti per commemorare il decimo anniversario del terremoto

– La Filarmonica Giustino Diazzi torna, dopo due anni di stop forzato, con l’ormai tradizionale concerto del 29 maggio. “Costruire con la fantasia – parole e musica per un futuro migliore” è il titolo del concerto che si terrà in piazza Borellini nel pomeriggio del 29 maggio, con la partecipazione del gruppo vocale InCanto e di Luca Violini. In collaborazione con il Centro Documentazione Sisma, in programma una passeggiata collettiva in centro storico, ascoltando voci e testimonianze di alcuni abitanti, e una visita guidata al cantiere del Teatro del Popolo.