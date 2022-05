Discarica Finale Emilia, Saletti (FdI): “Manifestata la totale inadeguatezza della Giunta”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Saletti interviene sul tema discarica di Finale Emilia, dopo la decisione della Regione Emilia-Romagna di confermare la presenza dell’impianto nel piano dei rifiuti regionale:

“Su questo argomento il presidente Bonaccini ha sempre avuto una posizione poco credibile, per non dire ingannevole, ma ora ancor di più, è evidente la gravissima connivenza politica locale e regionale nei confronti di questo assurdo progetto di ampliamento.

È altresì manifestata la totale inadeguatezza dell’attuale fallimentare Giunta, la quale di fatto ha subito passivamente gli sporchi interessi economici di Hera e della Regione. La rabbia è ancora più forte perché ciò rappresenta uno scempio politico ed uno stupro ambientale perpetrato sempre ai danni dei nostri cittadini che continuano a lottare strenuamente.

La mia solidarietà va in particolare modo a diversi elettori del sindaco Poletti, i quali credono veramente nella lotta contro la discarica e magari si aspettavano una gestione politica diversa. Chi crede davvero in un ideale o in una giusta causa, deve avere il coraggio e la rettitudine di mettere i bastoni tra le ruote e farsi odiare anche da quelli del proprio partito; ecco la miope sinistra finalese questi valori non li incarna minimamente (purtroppo per tutti noi).

È un momento di tristezza perché mai come ora avremmo dovuto riunire tutte le forze politiche per parlare concretamente di un progetto di bonifica di Feronia 0-1 e di investimenti sul territorio in energie rinnovabili, non di fare nuove discariche!

Ad oggi, le nostre uniche speranze risiedono nell’azione della Magistratura sia a livello di procedimento civile che penale ed in particolare modo nel pm Niccolini, una mosca bianca in questo mondo di indifferenza. Noi non ci fermeremo”.