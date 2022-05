Elezioni Bomporto: Laura Gelatti presenta squadra e programma

BOMPORTO-presso la sala del Tornacanale di Bomporto- in piazza Matteotti- la candidata sindaca Laura Gelatti, in corsa per la carica di primo cittadino di Bomporto alle amministrative del 12 giugno, ha presentato il programma e ufficializzato i 12 nomi della lista civica “ Noi Bomporto” che la sostiene.

“L’obiettivo fondante dell’azione politica della Lista civica “Noi Bomporto” è la ricucitura del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e la sua amministrazione comunale. E’ vero, veniamo da anni difficili e turbolenti, dove spesso tale rapporto è uscito sfibrato da vicende avverse. Ma qui a Bomporto esiste anche una stanchezza tutta locale e figlia del logorato rapporto tra un’amministrazione che governa ininterrotta da oltre settant’anni- con le stesse facce e le stesse pesantezze- e i cittadini che in cuor loro sperano in qualcosa di nuovo e di diverso. Questo qualcosa richiede fiducia nell’alternativa, che Noi Bomporto intendiamo offrire con impegno, serietà, trasparenza e passione.

Innanzitutto, riteniamo fondamentale premettere che cercheremo di imporre un deciso cambio di passo al profilo di governo cittadino. Ciò significherà un nuovo approccio amministrativo che ci consentirà una programmazione e una gestione delle pubbliche risorse strettamente legata ai modelli di condivisione, trasparenza, efficienza e produttività: in palese e netta contrapposizione con le recenti, discutibili, scelte operate dall’amministrazione uscente.

Ciò premesso, ecco i capisaldi del nostro programma:

1. creazione di un Centro polifunzionale multisede cittadino capace di aggregare diverse fasce di popolazione;

2. riduzione ponderata delle tasse locali sulle attività economiche;

3. reale manutenzione del territorio, in particolare delle aree verdi, e cura della bellezza;

4. semplificazione della macchina comunale.

Nello specifico

1) Noi Bomporto darà vita a un vivace e attivo Centro polifunzionale multisede cittadino capace di aggregare non solo i giovani in età adolescenziale, ma anche la fascia della terza età. Lo farà facendo leva su programmi di pratica sportiva (anche di successo, come ad esempio il padel), iniziative per l’ascolto e la produzione giovanile di musica, scuola e occasioni di ballo, giochi di società, tornei di carte e bocce, valorizzazione delle feste calendariali. Per conseguire questo risultato verrà creata un’associazione Pro-loco che si occuperà dell’organizzazione e della gestione del Centro che programmerà le iniziative, permanenti e temporanee, creando focus d’interesse comune e mettendo a regime tutte le aree pubbliche sinora sottoutilizzate ma presenti sul territorio, ottimizzandone la fruizione al 100%: come la piscina o il cinema/teatro.

2) Economicamente stiamo attraversando anni di forte crisi e quindi riteniamo doveroso cercare di ridurre il ‘peso’ delle tasse locali- con particolare attenzione alle attività produttive- a commercianti e artigiani, che rappresentano i soggetti maggiormente colpiti sia dalla pandemia, sia ora dalle conseguenze legate alla guerra in corso in Ucraina. L’impegno della lista “Noi Bomporto” è dunque quello di non aumentare la pressione fiscale, lasciando inalterata l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Irpef allo 0,4%, aumentando invece la soglia di esenzione a 15milaeuro (attualmente a 8mila) per agevolare le fasce della popolazione più deboli.

Verrranno inoltre destinate risorse per attirare imprese forestiere sul territorio, con particolare attenzione a quelle che si impegneranno ad aumentare l’occupazione. Le risorse per tali interventi verranno reperite sia attraverso una ottimizzazione della spesa, sia dall’aumento della base imponibile indotta dall’effetto della crescita del reddito, figlia degli interventi descritti. Il comune che noi sogniamo è un luogo ove il lavoro non sia un problema, ma un’opportunità.

3) Grande attenzione verrà data alla manutenzione ambientale e cura del bello. Ci riferiamo qui alla necessita di prevedere una manutenzione costante delle nostre aree verdi pubbliche, aree che oggi soffrono un inaccettabile degrado e una reiterata trascuratezza. Occorre un’inversione di rotta a 360 gradi.

In questo contesto di cura ambientale intendiamo poi proporre: il completamento della pista ciclabile Sorbara-Bomporto; la riqualificazione del polo artigianale; la manutenzione minuta delle arterie stradali di competenza; la creazione di un’area di sosta per tutti coloro che transitano nell’area industriale. Consideriamo, infatti, che un territorio appetibile e attraente non solo da un punto di vista economico- ma anche da un punto di vista ambientale e paesaggistico- favorirà la residenza, incrementerà la popolazione e incentiverà le attività produttive. Arricchendo complessivamente tutto il comune.

4) Infine, la sburocratizzazione della macchina comunale. Qui il progetto è più articolato e complesso e Noi Bomporto è consapevole che non si completerà in una settimana. Tuttavia, siano fermamente convinti che un comune orientato al cittadino e non alla difesa di sé stesso sia la miglior carta da giocare per il rilancio della città.

In questa operazione sarà fondamentale l’ascolto e la comprensione della struttura amministrativa, nonché la sua collaborazione, in modo tale da intervenire al meglio sulle criticità.

Unitamente andrà introdotto un articolato percorso di rinnovamento di processi e di procedure amministrative, attivando le necessarie competenze e tempistiche, che conducano allo scioglimento di tutti i nodi burocratici dell’amministrazione comunale, nodi che quotidianamente incontrano i cittadini relazionandosi con l’ente.

L’obiettivo finale è l’efficientamento amministrativo, un risultato che renderà orgogliosi sia i funzionari pubblici, felici di lavorare in una struttura efficace, sia i cittadini/utenti, soddisfatti del servizio ricevuto”.