Elezioni Bomporto, presentato il programma della lista di centrosinistra

BOMPORTO – È stato presentato il programma elettorale della lista ‘Bomporto, Solara, Sorbara Insieme’ che sostiene la candidatura di Tania Meschiari a sindaca di Bomporto alle elezioni del prossimo 12 giugno.

“Crediamo saldamente nella volontà di sviluppare un Comune sempre più accogliente, in cui la solidarietà e la coesione sociale siano tratti riconoscibili, argini alla povertà, all’emarginazione e alla solitudine. Crediamo nei valori democratici sanciti dalla Costituzione, primo baluardo contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e ci poniamo alcuni chiari obiettivi”, afferma Meschiari.

Nel programma elettorale grande spazio è dato alla cura della persona e alla sicurezza idraulica e urbana. La lista ‘Bomporto, Solara, Sorbara Insieme’ propone di potenziare il Centro per le Famiglie, di realizzare orti sociali e solidali e di redigere un progetto di cohousing per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Sul fronte sicurezza Meschiari garantisce il massimo impegno: “Collaboreremo con le forze dell’ordine per un presidio costante del territorio, anche attraverso la formazione di volontari coordinati dalla Polizia locale, e aumenteremo le telecamere sui nostri territori, soprattutto la zona industriale, dove è più difficile la creazione di gruppi di controllo del vicinato. Inoltre garantiremo la collaborazione con gli enti preposti per la sicurezza idraulica e lavoreremo per recuperare i fondi necessari a procedere con l’adeguamento sismico ed energetico della scuola secondaria di primo grado”.

Altre misure sono state pensate per sostenere la cultura e le imprese: “Ammoderneremo la biblioteca – spiega Meschiari –, arricchiremo la programmazione cinematografica e qualificheremo la proposta teatrale anche implementando i corsi e le iniziative di teatro. Realizzeremo un museo multimediale per valorizzare la storia locale e i bomportesi che si sono distinti soprattutto nello sport. Procederemo al recupero, conservazione e valorizzazione della Darsena, attraverso la collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la creazione del primo Festival in Darsena. La cultura può e deve essere un volano per l’economia, ma nel programma è data grande importanza anche al supporto alle nostre imprese. Al tal proposito abbiamo intenzione di sostenere la formazione degli esercenti, di verificare la possibilità di destinare risorse che possano agevolare il ricorso al credito delle imprese e di verificare gli ambiti commerciali a cui destinare risorse attraverso bandi per agevolare l’apertura di nuove attività che rispondano all’esigenza dei diversi centri. Ci attiveremo poi con il Suap per attuare una semplificazione amministrativa, come la creazione di regolamenti unificati nei diversi Comuni dell’Unione”.

Politiche giovanili, sport e volontariato sono presenti anch’essi nel programma. La lista di centrosinistra per Bomporto intende creare un piano di politiche da costruire insieme ai ragazzi individuando spazi per la gestione partecipata; tramite l’organizzazione degli stati generali dello sport promuovere manifestazioni e iniziative su diverse discipline, valorizzare le aree verdi con attrezzatura specifica per varie attività sportive e promuovere la nascita di una consulta del volontariato per sostenere le attività delle associazioni, anche organizzando una festa del volontariato e dello sport.

Infine, riguardo i temi ambientali, Meschiari e la sua lista propongono di attuare il nuovo PUG in ottica di sostenibilità, attuando strategie per riqualificare anche energeticamente la città pubblica, l’attuazione di Comunità Energetiche, e lo snellimento delle procedure burocratiche.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017